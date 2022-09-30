«На очереди Одесса, Николаев, Харьков!» – митинг в Крыму

30.09.2022  20:59 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Путь возвращения в Россию ее исторических территорий начался с Крыма и не ограничится Донбассом, Запорожьем и Херсонщиной.

Об этом на митинг-концерте в поддержку вхождения новых территорий в состав РФ заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Путь возвращения в Россию ее исторических территорий начался с Крыма и не ограничится Донбассом,...

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«Сегодня великий день нашей истории, истории России, истории Крыма, истории всего мира, – отметил он. – Воссоединение республик – это беспрецедентное историческое событие. Но мы, крымчане, это начали. «Крымская весна», начатая в 2014 году, продолжается именно так. Мы так должны расценивать результат сегодняшнего дня. Донбасс, Донецк, Луганск прошли большой путь в Россию. Этот путь был связан с войной, с бесконечными обстрелами, с гибелью людей, с гибелью детей, разрушением всей инфраструктуры.

Но люди выдержали, они дождались вхождения в Россию. Казалось, что ничего не спасёт их. Но Россия пришла и взяла в свои заботливые объятия. Конечно, Херсон, Запорожье – другая история. Именно за эти 6 месяцев специальной военной операции люди смогли воистину убедиться, что такое настоящая Россия и что такое Украина, звериное обличие её власти стало для них реальностью.
Они поняли то, о чем мы, крымчане, предупреждали в 2014 году, об этом преступном режиме, о нацистском режиме, что это дьявол во плоти, спустившийся на землю, и он должен быть уничтожен. Только теперь они поняли, и поэтому такое единодушие они проявили на референдуме».

По словам главы крымского парламента, мы стоим на пороге нового «Русского мира и нам нельзя оглядываться на Запад, нельзя быть зависимыми от него.

«Сегодня каждый человек это понимает, насколько это для нас было опасно, насколько были опасными иллюзии, что с ними можно о чем-то договариваться, что с ними можно жить в какой-то общей системе, – подчеркнул Константинов. – Нам нужно строить свой мир, он должен быть намного чище, чем даже сегодня. Те люди, которые побежали от мобилизации, прячутся сейчас, когда вам нужна была жизнь, вам нужно было государство, вы получали от государства все? Когда это касается пенсии, заработных плат, дорог, школ, все это берут от государства.

Но когда твоя помощь нужна Родине, ты на это наплевал, сел в машину и уехал в другое государство. Ты – предатель, тебе не место в нашем мире. Мы должны очиститься от них. Это плесень русского общества, это гной русского общества, мы должны от этого избавиться, должны стать чище, намного светлее. Нас в дальнейшем ждёт Одесса, нас ждёт Николаев, нас ждёт Харьков. С праздником всех. Ура, Россия, ура, «Крымская весна»!

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