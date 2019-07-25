На освобожденного под домашний арест Ефремова надели электронный браслет

25.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

К экс-главе фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову, который накануне вышел из следственного изолятора в Старобельске на Луганщине, применили электронное средство контроля, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил его адвокат Евгений Солодко.

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«Да, после изменения меры пресечения и выхода из СИЗО браслет надели», — сказал адвокат агентству «Интерфакс-Украина».

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, 22 июля Киевский апелляционный суд по ходатайству стороны защиты изменил меру пресечения Ефремову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Ефремов вышел из СИЗО утром 24 июля.

Ефремова арестовали по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка ЛНР. Он обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется государственная измена.

Сам Ефремов обвинения отрицает, называя их политически мотивированными.