На освобожденных территориях придётся оценивать кадры по деловым качествам, а не партбилетам

Новости Украины

Депутат украинской Верховной Рады от Слуги народа Алексей Ковалев (о котором мы уже писали в одном из материалов ПолитНавигатора) уехал из Киева в свою родную Херсонщину да так там и остался, несмотря на то, что украинская власть, частью которой он до сих пор формально является, считает этот регион «оккупированным Россией».

А на днях этот самый Ковалев порадовал подписчиков своей странички в соцсети сообщением об итогах встречи с посетившим Херсонщину первым замглавы Администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

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«Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России. Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции, которые действуют на территории РФ», – оповестил земляков украинский депутат, добавив, что «Россия здесь всерьез и навсегда!».

Похоже, что являющегося по основному роду занятий главой агропредприятия Ковалева больше интересуют не химеры вроде планируюшейся в Киеве деоккупации Херсонщины, а ответы на более приземленные вопросы, тревожащие фермеров региона — реализация зерновых и технических культур урожая 2021 года, перспективы продажи урожая 2022 года, а так же то, какие рыночные, государственные и иные механизмы будут для этого задействованы.

Оставшиеся в Киеве коллеги Ковалева по Раде называют его поведение «явной коллаборацией» и требуют крови «отступника». «Алексей Ковалев лишь подтвердил то, в чем его объективно подозревали. Поэтому этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы, и мы уверены, что соответствующие решения должны появиться как можно скорее», — заявила спикер фракции «слуг» Юлия Палийчук. Однако все не так просто, ведь, чтобы лишить Ковалева депутатского мандата, необходимо решение суда или его заявление по собственному желанию.

«Убеждена, что правоохранители должны открыть уголовное производство немедленно. Это явное коллаборантство», — заявила замглавы фракции Евгения Кравчук, выразив надежду, что после сообщения о подозрении, решение суда по делу Ковалева должно быть принято «как можно быстрее».

В Офисе генпрокурора Украины уже взяли под козырек, сообщив, что «деятельность народного депутата Украины на оккупированной РФ территории Херсонской области сейчас расследуется в рамках уголовного производства по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности».

История с Ковалевым – весьма яркий, хотя и частный случай, иллюстрирующий, тем не менее, одну важную тенденцию, о которой стоит поговорить. Дело в том, что по мере интеграции освобожденных регионов Украины – тысячи таких ковалевых будут всплывать на разных управленческих должностях. А если допустить расширение в ближайшем будущем освобожденной зоны на другие области, то проблема масштабируется еще в большем объеме, и речь будет идти о десятках тысяч чиновников, руководителях государственных и частных предприятий и силовиках.

И тут произойдет одно из первых столкновений идеализированных представлений сторонников Новороссии с суровой реальностью. Мечты о какой-то совершенно новой, никак не связанной ни с Украиной, ни с «януковичами», и при этом – абсолютно и кристально честной, профессиональной и лояльной к России бюрократической вертикали будут сильно отличаться от реальности, данной в ощущении.

Собственно, это мы имеем уже сейчас, если судить по поступающим с мест жалобам на каких-то «жуликов», «проходимцах» и «проспавших Майдан» старых кадрах времен Януковича, всплывающих на новых должностях в разнообразных ВГА и их структурах более низкого уровня.

Достаточно вспомнить недавнюю историю с назначением на силовой пост на Херсонщине бывшего главы СБУ времен ВФЯ Яременко. Или претензии к прошлому в рядах ахметовского Оппоблока главы Запорожской ВГА Евгения Балицкого. Или упреки в адрес нового мэра освобожденного Мариуполя – в прошлом директора ахметовского завода «Азовмаш». Отсюда недалеко до негодующих криков, мол, «Вы еще Медведчука позовите!».

На самом деле перед нами классическая история в стиле «шашечки или ехать». Во-первых, потому что на освобожденных территориях и так не наблюдается большой очереди из компетентных и преданных людей, готовых что-то возглавить «при России». Большинство ориентированной на Киев местной бюрократии просто сбежало на подконтрольную ему территорию, чтобы оттуда злословить и злорадствовать в адрес земляков. Меньшая же часть затаилась в ожидании – мало ли как дело повернется. Так что выбирают из того, что есть.

Во-вторых, на местном уровне все вот эти гранд-нарративы «За Россию» ли, «За Украину» ли, имеют куда меньшее значение, нежели тянущиеся еще с советских времен горизонтальные дружеские, бизнесовые и родственно-кумовские связи, образующие устойчивые местные властные группировки со своими формальными и неформальными лидерами и сферами интересов.

Да и выбор стороны – за очень редким исключением – носит в регионах случайный характер. Обусловленный – не так преданностью неким возвышенным идеалам, как чисто субьективными, карьерными и даже случайными факторами или материальной выгодой. Скажем, анализируя местный политикум в том или ином регионе, несложно заметить сплошь и рядом повторяющиеся ситуации, когда выдвиженцы одной и той же коммерческой фирмы или даже известной политической семьи – раскладывают яйца по разным корзинам.

Одни шли во власть от правящей партии, а другие покупали себе мандат от оппозиционной ОПЗЖ. Не потому что были такими уж убежденными сторонниками Зеленского, Порошенко или Медведчука. Покупали места там, где было проще или дешевле, куда легче было пробиться, чтобы защищать потом, прикрываясь общеукраинской политической франшизой, собственные интересы на местном уровне.

В том же Днепропетровске ни для кого не секрет, что бизнесмен Александр Петровский, которого украинский суд запретил называть криминальным авторитетом «Нариком», хотел прикупить местную Партию Шария, на чем и погорел, когда скандал с подкупом вскрылся и Шарий устроил скандал и распустил свою ячейку в области. А Геннадий Корбан держал в своем «кармане» и порошенковскую Европейскую солидарность», и формально непримиримую ей ОПЗЖ.

Еще более характерная история – из домайданного Луганска. Двое братьев – один возглавлял местную тягнибоковскую «Свободу», а другой работал в милицейском вузе и выступал на конференциях фонда «Русский мир».

Сейчас кого ни назначь, у него сразу же объявится легион недоброжелателей. Так что оценивать этих людей нужно не по строчкам в резюме, не по формальным ярлыкам типа кто «чей» человек, а по делам, и только по ним. В регионах все, в кого ни ткни – «чьи-то», потому что сам принцип кадрового подбора был таким десятилетиями. Сменявшие друг друга кланы тянули на все должности своих и лояльных, выстраивая коррупционные пирамиды.

В том же Донбассе невозможно было стать начальником, не состоя в ПР. Поэтому неудивительно, что административный аппарат в ЛНР и ДНР на три четверти состоит не из полевых командиров ополчения и активистов русского движения, а именно из оставшихся регионалов третьего-четвертого эшелонов. Как говорится, неважно, кем ты был, имеет значение – кем ты стал.

Кто-то скажет, выход в том, чтобы механически заместить местные кадры какими-то залетными «варягами». И судя по происходящему сейчас переформатированию правительств в республиках Донбасса, частично именно такой формат аппаратной интеграции взят на вооружение.

В частности, зампредседателя правительства ДНР назначен Евгений Солнцев — бывший помощник министра строительства и ЖКХ РФ, а также возглавлявший ДКРС (структура «РЖД»), а первым замом руководителя администрации главы ДНР назначен Александр Костомаров, ранее первый замглавы Ульяновской области. Аналогично в ЛНР – заместителем главы местного правительства назначен Владислав Кузнецов – ранее вице-губернатор Курганской области и депутат Госсобрания Башкирии.

Наблюдатели делают допущение, что остальные потенциальные регионы РФ будут выстраивать управленческий корпус по образу и подобию ЛДНР.

Тем не менее, даже этот вариант не гарантирует ни качества управления, ни отсутствия в будущем коррупционных скандалов. Потому что вышеперечисленные проблемные места украинской бюрократии характерны и для России, качество управленческих кадров которой тоже оставляет желать лучшего.

Да и крымский опыт последних восьми лет наглядно показывает, что воруют и портачат в одинаковой мере все – что местные, что приезжие. Стоит только ослабить контроль. И в целом практика опоры на «варягов» в ущерб местным, если к чему и приведет – опять же, привет крымский, а еще в более выразительной форме севастопольский опыт – то лишь к ненужным конфликтам и склокам, разгребать которые придется центру.

В любом случае, на процесс интеграции частей бывшей Украины в Россию стоит смотреть без розовых очков и иллюзий. Выше головы никто не прыгнет, и происходящее лишь масштабирует общероссийские проблемы и слабые места на новые территории. А кардинально решить эти проблемы способны лишь глубокие реформы в самой России. А это – процесс нелегкий и не быстрый. По щучьему велению – не выйдет.