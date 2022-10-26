На подъездах к Крымскому мосту ограничили движение большегрузов – часть направляют через Таганрог

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Новости Украины

Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года.

С 27 октября в Краснодарском крае вводят ограничение на проезд грузовиков к паромной переправе через Керченский пролив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи со значительным временем ожидания для погрузки на паромы, следующих по маршруту «Порт Кавказ – порт Керчь», совместным решением Минтранса России, администраций Республики Крым, Краснодарского края и структурами транспортной безопасности определены списки приоритетных грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами. Среди таких грузов – скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция, – говорится в сообщении Минтранса РФ. – Остальные виды грузов могут доставляться между территорией Крыма и Краснодарского края по альтернативному автодорожному пути, пролегающему от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым), а также через перегрузку на железнодорожный транспорт».

Сейчас в отстойниках на подъезде к порту «Кавказ» своей очереди ожидают больше 1 тысячи грузовиков. По неофициальной информации из накопителя со стороны Тамани, сейчас переправляют тех, кто стоит с 14 октября. В Крыму очередь несколько меньше за счет работы досмотрового комплекса и нескольких бригад кинологов. Фуры с грузами третьей категории переправляются последними, и среднее время ожидания 7-10 дней.

В тоже время грузоотправители не хотят оплачивать транспортные затраты на проезд через Таганрог и Мариуполь, который вдвое продолжительнее пути из Краснодара в Крым через мост или пролив. Страховые компании также не хотят брать на себя риски целостности груза и его доставки. Хотя дорожные работы на участке от Мелитополя до Джанкоя, который вызывает больше всего нареканий по качеству полотна, идут беспрерывно.

Поскольку в комендантский час с 21.00 до 6.00 движение по автомобильным дорогам запрещено, на маршруте организовали две перехватывающие стоянки. Организованного движения колоннами со стороны Таганрога нет, но в случае заторов будут организованы «зеленые коридоры» для прохождения грузовиков.

С учетом неблагоприятных погодных условий Керченская паромная переправа работает нестабильно. В ноябре сильный ветер, туман, волнение в Керченском проливе – частые явления, и это мешает судоходству. Минтранс Крыма сообщает, что на линии работают семь паромов: малотоннажные «Ейск» и «Керченский-2», большегрузы перевозят «Мария», «Лаврентий», «Эльза», железнодорожные составы – «К-Трейдер» и «Авангард».