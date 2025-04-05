На поле боя будет возвращаться запрещенное оружие

Максим Столяров.  
05.04.2025 16:49
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Некоторые страны уже отказываются соблюдать запрет на некоторые виды оружия, которые раньше были признаны негуманными.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Некоторые страны уже отказываются соблюдать запрет на некоторые виды оружия, которые раньше были признаны...

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Ведущий попросил прокомментировать намерение Финляндии выйти из договора об отказе от противопехотных мин.

«Наряду со странами Прибалтики и Польши, Финляндия находится в самом тяжелом положении. Став страной НАТО, она получила 1350 километров общей границы с Россией. Надо что-то делать, как и в случае приготовления к вооруженной борьбе.

А население на эти 1350 километров у них меньше, чем в Ленинградском военном округе. И как сражаться? И никакие войска НАТО там не будут. Никто не закроет эту границу, вот в чём дело. Можно туда везти там бригаду-две, но на этом всё.

Естественно, они начали планировать защиту с помощью минных полей. Они вышли [из конвенции по запрещению противопехотных мин]» – сказал Ширяев.

«Я скажу больше. Существует еще одна мирная инициатива тех прошедших счастливых времен – это конвенция по запрету кассетного оружия.

И вот я думаю, что она тоже на ладан дышит, потому что очень многие страны увидели сейчас, что кассетное оружие применяется на Украине четырьмя силами. Это российская армия, украинская армия применяет кассетные боеприпасы, также точно американская армия, и это ещё и страны ЕС, которые поставляют свои кассетные боеприпасы.

И вот пример этих четырёх крупных игроков показывает, что да, рановато отказываться от кассетных боеприпасов. Я думаю, что многие страны сейчас начнут оттуда выходить, и оно тоже посыплется», – добавил Ширяев.

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