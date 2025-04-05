На поле боя будет возвращаться запрещенное оружие

Некоторые страны уже отказываются соблюдать запрет на некоторые виды оружия, которые раньше были признаны негуманными.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать намерение Финляндии выйти из договора об отказе от противопехотных мин.

«Наряду со странами Прибалтики и Польши, Финляндия находится в самом тяжелом положении. Став страной НАТО, она получила 1350 километров общей границы с Россией. Надо что-то делать, как и в случае приготовления к вооруженной борьбе.

А население на эти 1350 километров у них меньше, чем в Ленинградском военном округе. И как сражаться? И никакие войска НАТО там не будут. Никто не закроет эту границу, вот в чём дело. Можно туда везти там бригаду-две, но на этом всё.

Естественно, они начали планировать защиту с помощью минных полей. Они вышли [из конвенции по запрещению противопехотных мин]» – сказал Ширяев.