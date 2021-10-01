На полигоне под Киевом погиб боевик ВСУ

01.10.2021 15:51 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На одном из военных полигонов под Киевом 28 сентября в ходе учений погиб боевик ВСУ Роман Олекса.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выражаем глубокие соболезнования семье нашего военнослужащего Романа Олексы. Он трагически погиб во время проведения учений», – говорится в сообщении.

Как стало известно, он получил смертельные ранения во время выполнения полевого рейда.

«Во время выполнения упражнения военнослужащий получил тяжелые травмы. Романа немедленно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью», – пояснил пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Максим Таран.

Других подробностей гибели боевика не сообщили якобы в связи с тем, что «идёт официальное следствие правоохранительных органов».

После чего тело боевика было доставлено в родное село Завишень Львовской области. Встречали погибшего по уже сложившейся на Украине традиции – боевики ВСУ и местные жители выстроились на коленях вдоль дороги, держа флаги Украины и «Правого сектора».

«Просим жителей общины прийти и провести в последний путь нашего земляка, воина Романа Олексу», – призвали в пресс-службе Сокальского горсовета.