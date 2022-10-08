На посольство РФ в Кишиневе совершено нападение

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Посольство РФ в Молдове было забросано ракетами для фейерверка прошлой ночью. Кроме того, на воротах дипучреждения появилась надпись в цветах украинского флага: «Путин – убийца».

Молдавская полиция не оказала никого сопротивлению нападавшему.

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Сотрудница Кишиневского муниципального управления полиции Светлана Скрипник рассказала журналистам, что нападение совершил 40-летний уроженец России. Помимо прочего он «повесил металлический лом и бело-синий флаг».

Затем мужчина залез на забор посольства. Сейчас он задержан на 72 часа и находится под следствием по обвинению в хулиганстве.

Депутат молдавского парламента Богдае Цырдя обращает внимание на то, что МВД, СИБ, ГП «подозрительно молчат».

«И это не просто так. Это часть серьёзной спецоперации. И данный акт произошёл на территории Молдовы – нейтральной страны», – написал Цырдя в своем ТГ-канале.

6 октября глава дипломатии Молдовы Нику Попеску вызвал в МИД посла РФ Олега Васнецова для того, чтобы сообщить ему о позиции относительно «незаконного присоединения» к России Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей.