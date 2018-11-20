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20.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Происшествия, Украина
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На Ровенском полигоне ВСУ – взрыв. Есть раненый

На Ровенском военном полигоне взорвалось неизвестное взрывное устройство, в результате чего пострадал 19-летний военнослужащий-контрактник, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил начальник пресс-центра оперативного командования “Север” подполковник Виталий Кириллов.

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“Произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. Военнослужащий военной службы по контракту 30-й механизированной бригады получил ранения. Ему 19-лет”, – сообщил Кириллов.

Он добавил, что военная служба правопорядка сейчас проводит детальное расследование для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.

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