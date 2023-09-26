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Запад свои самолёты радиоподавления и разведки, дежурящие в Чёрном море и помогающие ВСУ, начали маскировать под старые американские одномоторные летающие корыта.

Это можно заметить на публичных сервисах, отслеживающих движение воздушных судов в реальном времени, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Все самолёты при перелётах на значительные расстояния вынуждены использовать технологию наблюдения АЗН-В (автоматического зависимого наблюдения-вещания), позволяющую следить за движением судна с земли. Это необходимо для навигации в воздухе.

С начала СВО и до недавнего времени натовцы не стеснялись подавать реальные марки патрульных самолётов, в том числе беспилотников.

Однако 26.09.2023 они решили изменить подход, и выдали какое-то своё судно за легкомоторный американский самолёт конструкции сороковых годов – «Beechcraft Bonanza».

И всё бы ничего, но полётная дальность «кукурузника» заявляется в 1200 км. Однако решивший полетать над Чёрным морем «гость» взлетел в Сицилии, и только до маршрута патрулирования прошёл более 1800 км, и ещё неизвестно, сколько кружил над восточной границей Румынии.

И поднялся он на 24 тысячи футов (около 7300 м), что куда выше практического «потолка» в 5600 м. И двигался со скоростью 720км/час, что слишком много для «кукурузника» полувековой давности, едва набирающего 320 км/ч.

Таким образом, подавая ложную информацию, НАТО ради достижения своих русофобских целей ставит крест на всей авиационной безопасности.