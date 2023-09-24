На севере Косово идет бой. Запад говорит про «русский след»

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В районе села Баньска и расположенного подле монастыря так называемая «косовская полиция» сейчас ведет бой с группой вооруженных людей в масках.

По различным данным, убиты один косовский полицейский и трое противостоявших сепаратистам неопознанных людей.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент начался рано утром, когда два грузовика с вооруженными людьми в масках заблокировали дорогу возле селе Баньска на севере Косово.

После того как соответствующая информация поступила «косовской полиции», те выдвинулись на место на трех машинах, но были обстреляны из автоматов и забросаны гранатами. В результате ранения получили двое «полицейских»-албанцев, впоследствии один из них скончался. После чего Приштина заявила о начале операции против неизвестной вооруженной группы.

«В данный момент продолжается обстрел нашей полиции из огнестрельного оружия разных калибров. Нападавшие – профессионалы в масках и вооруженные тяжелым оружием. Мы осуждаем этот преступный и террористический акт. Организованная преступность при политической, финансовой и материально-технической поддержке официального Белграда нападает на нашу страну. Правительство Косово и государственные институты готовы и скоординировано реагировать на преступность и преступников, террор и террористов», – заявил в ответ «премьер-министр» Косово Альбин Курти.

В свою очередь «президент» Косово Вьоса Османи обвинила в нападении на полицейских «сербские преступные группировки».

При этом косовские и западные СМИ, а также некоторые косовские политики начали заявлять о причастности к происшествию России и группы «Вагнера». Также была опубликована аудиозапись разговора неизвестных бойцов, на которой якобы слышалась русская речь (на самом деле люди говорили исключительно по-сербски). При этом в ходе пресс-конференции заместитель генерального директора «косовской полиции» Фехми Хоти на вопрос журналистов о принадлежности нападавших к группе «Вагнера», ответил, что расскажет об этом после того, как будет проведено расследование.

Впоследствии стало известно, что часть неизвестных партизан на бронетехнике укрылись и заняли оборону на территории древнего Баньского монастыря.

«В настоящее время в монастыре находится группа верующих из Нового Сада со священником, настоятелем Данилой и монахами монастыря. В целях безопасности монахи монастыря и верующие заперлись в общежитии, храм монастыря также заперт. По двору движутся вооруженные люди в масках, периодически слышны выстрелы», – говорится в сообщении Рашко-Призренской епархии Сербской Православной Церкви.

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Бороель уже осудил «ужасное нападение вооруженной банды на сотрудников косовской полиции», оккупационный контингент НАТО KFOR заявил о готовности вмешаться в ситуацию, посольства Великобритании, Франции и других стран призвали обезвредить и идентифицировать нападавших.

На данный момент, согласно заявлению официальной Приштины, трое нападавших убиты, один – задержан, а также арестованы четверо подозреваемых в помощи группе, у которых «были обнаружены средства радиосвязи, а также значительное количество оружия, боеприпасов и различного оборудования».

Бои на севере Косово продолжаются.