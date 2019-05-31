На сьезде переименованной партии Порошенко обьявили войну Малороссии

31.05.2019, Киев, Владимир Гладков

«Проект Малороссия» ничем не отличается от Новороссии, только теперь, при Владимире Зеленском, “завоёвывать Украину” Путин будет не танками и «Градами», а с помощью СМИ и «пятой колонны».

Об этом в ходе съезда обновлённой партии Порошенко «Европейская солидарность» заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Сейчас новоизбранная команда, её голоса спрашивают у общества: «Вы что, думаете, Путин маньяк?» Да! Я думаю, что Путин – маньяк! Потому что только маньяк может планировать расчленить дружественное государство, украсть Крым, откусить Донбасс. Только маньяк может удерживать заложников и политзаключённых, наслаждаться от слёз их семей, спокойно знать о том, что Донбасс сегодня входит в пятёрку, а по некоторой информации – в тройку самых заминированных уголков мира. Впереди только Сомали и Афганистан. Да, это маньяк! И сегодня в этой гибридной войне у Путина другой сценарий – не удалась Новороссия, построим Малороссию. Я считаю, что ключевой вызов перед Порошенко и командой, собравшейся в этом зале – остановить Малороссию», – заявила Геращенко

«Что такое Малороссия в этой гибридной войне? По капле яда она, в том числе через СМИ, которые, к сожалению, часто пропагандируют гибридную свободу слова, будут отравлять общество репликами «Какая разница?», «Давайте не раскалывать страну» и так далее для единственного ключевого – убить нашу национальную идею, что это – Украина. И не просто сильная и независимая, а Украина в ЕС и НАТО. Я не хочу быть частью Малороссии и благодарю Порошенко, который собрал людей в зале, которые осознают, что Малороссия ничем не отличается от Новороссии, только завоёвывать её будут не танками и не «Градами», а в том числе и пятой колонной, и другими гибридными методами. Наша задача – остановить этот проект, это и есть цель партии», – добавила вице-спикер.

Также она отметила, что за всю свою политическую карьеру умудрилась не вступить ни в одну партию, тем более что как правил этим партии были правительственными, которые больше «похожи на КПСС».

«Я горда сегодня примкнуть к партии «Европейская солидарность», взять первый в своей жизни партийный билет. Даже в университете удалось миновать членства в Компартии», – похвасталась Ирина Геращенко.

Напомним, согласно последним социологмческим опросам у партии Порошенко самый большой антирейтинг среди украинских политсил. Он превышает рейтинг президентской партии Владимира Зеленского “Слуга народа”. Как сообщал ПолитНавигатор, чтобы получить шанс преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в ВР Украины, БПП даже исключила имя Порошенко из своего названия.