На старые грабли: Новое правительство Зеленского спелось с нацистами

11.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Новое правительство Украины решило идти по стопам своих недавних предшественников, посещавших концерты неонацистской группы «Сокира Перуна». Представители обновленного состава Кабмина также не чураются теплых отношений с праворадикалами – недавно назначенный министр инфраструктуры Владислав Криклий совместно с печально известной группировкой С14 совершил рейд по вокзалу Киева, целью которого были цыгане, обвиняемые в карманных кражах.

Инцидент на вокзале напоминает события в Германии начала 30-х годов прошлого века, считает руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«В числе спутников министра оказались одиозный руководитель националистической группировки С14 Евгений Карась, Сергей Мазур – участник погрома табора ромов на Лысой горе, Сергей Бондарь, неоднократно принимавший участие в акциях по травле и избиению журналистов и общественных активистов. Вот такая гоп-компания под высоким государственным покровительством полтора часа «инспектировала» вокзал, а еще муштровала местных представителей правопорядка, выдвинув им требование в течение десяти дней «улучшить ситуацию», – рассказал Муратов.

По его словам, перспектива таких «улучшений» вполне очевидна.

«Дальнейшее разделение общества на «своих» и «чужих», титульную нацию и не очень, укладывается в опасную концепцию радикалов по формированию мононационального государства, в котором нет места этническому и религиозному многообразию, плюрализму мнений, уважению прав и свобод человека и гражданина. Вот он – «европейский выбор» Украины, да только Европа усвоила этот урок еще три четверти столетия назад, а Киев с устрашающей решимостью сейчас, в XXI веке, стремится наступить на те же грабли», – добавил общественник.

Особо показательным является то, что президент Украины и его новое правительство от попустительства переходят к прямой поддержке националистов. При этом он напомнил, что ранее в ходе выборов Зеленский успешно использовал усталость сознательного большинства граждан Украины от диктатуры и произвола праворадикального меньшинства, а потому сегодня в очередной раз жестоко обманул надежды сограждан.

«Остается только поразиться терпению украинского общества и призвать вспомнить историю, которая наглядно свидетельствует о том, что ни к чему другому, кроме как к трагедии и краху, подобная политика, взятая на вооружение Зеленским, не приведет», – подытожил Муратов.