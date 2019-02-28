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28.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Строительство, Транспорт
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На строительстве севастопольского участка «Тавриды» не хватает рабочих – трасса готова на 40%

На строительстве седьмого участка федеральной трассы «Таврида», который затрагивает Севастополь, не хватает рабочих. Несмотря на то, что сегодня на участке задействованы порядка 200 работников и 30-ти инженеров, компании-подрядчику требуются местные кадры. Об этом в эфире ИКС-ТВ заявил начальник управления строительства на 7-м участке Николай Кривелев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам бы меньше было проблем, если бы работали местные. Потому что мы людей возим с материка. Нам это тоже лишние затраты. Но выхода у нас пока нет. Нам нужны дорожные рабочие, арматурщики, бетонщики – в основном эти специальности», – заявил Кривелев.

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7-й участок «Тавриды» проходит по территории со сложным рельефом. Работы предполагают строительство нескольких путепроводов. В том числе, через автодорогу Фронтовое-Красный мак. А также мост через реку Бельбек и железнодорожные пути.

Сегодня отставаний от графика строительства нет, выполнено 40% работ, и весь участок, длиной 13 километров должны сдать в следующем году.

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