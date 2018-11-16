//exit;
16.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

На Сумщине траур: с помпой похоронили очередного “героя АТО”

В пятницу, 16 ноября, в селе Локня Кролевецкого района Сумской области похоронили погибшего во время боевых действий на Донбассе 26-летнего боевика Владимира Бузовского с позывным «Бузок», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщают местные СМИ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Владимир Бузовский работал учителем физического воспитания в местной школе, в 2016 был избран депутатом Локнянского сельского совета. С 2016 года проходил военную службу по контракту в 58-й ОМПБр, с 2017 – 72-й ОМБр.

Погиб 23 сентября вблизи поселка Луганское Донецкой области.
“Вражеский снаряд попал прямо в блиндаж с украинскими защитниками. Через день после трагедии Владимир должен был идти в отпуск”, – говорится в сообщении местного совета.

Согласно распоряжению председателя Кролевецкой райгосадминистрации,16 ноября 2018 в районе в связи с потерей бойца объявлено Днем траура.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть