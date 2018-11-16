На Сумщине траур: с помпой похоронили очередного “героя АТО”

16.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В пятницу, 16 ноября, в селе Локня Кролевецкого района Сумской области похоронили погибшего во время боевых действий на Донбассе 26-летнего боевика Владимира Бузовского с позывным «Бузок», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Владимир Бузовский работал учителем физического воспитания в местной школе, в 2016 был избран депутатом Локнянского сельского совета. С 2016 года проходил военную службу по контракту в 58-й ОМПБр, с 2017 – 72-й ОМБр.

Погиб 23 сентября вблизи поселка Луганское Донецкой области.

“Вражеский снаряд попал прямо в блиндаж с украинскими защитниками. Через день после трагедии Владимир должен был идти в отпуск”, – говорится в сообщении местного совета.

Согласно распоряжению председателя Кролевецкой райгосадминистрации,16 ноября 2018 в районе в связи с потерей бойца объявлено Днем траура.