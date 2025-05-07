На Трампа готова ополчиться собственная партия – там против мира на Украине

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Президенту США Дональду Трампу будет очень сложно завершить украинский конфликт, хоть он искренне этого и хочет, однако ему противостоит весь политический класс Америки.

Об этом старший научный сотрудник аналитического центра Институт глобальной политики Джордж Сэмуэли заявил в интервью американской журналистке Рейчел Блевинс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть на политическую ситуацию в Вашингтоне, то там не так уж много людей, которые действительно хотят прекращения конфликта: ни на Капитолийском холме, ни в аналитических центрах, ни в СМИ, ни среди политиков. Поэтому, хотя Трамп и говорит, что мы должны закончить эту войну, на самом деле желающих не так и много», – сказал Сэмуэли.

По его мнению, если Трамп решит полностью прекратить помощь Украине, на него ополчится вся его собственная партия, СМИ и истеблишмент. В Конгрессе США найдутся голоса, чтобы обойти президентское вето по вопросу санкций. Поэтому Трамп ищет вариант, как выйти из конфликта, не выглядя нелепо.

«Трамп просто пробует разные варианты, надеясь, что что-то сработает. Единственное, что он сказал несколько раз (и это довольно интересно): я, Дональд Трамп, не позволил России захватить всю Украину. Давайте разберемся с этой формулировкой. Если он будет придерживаться этой линии, то сможет сказать: Россия захватила 4 области, я спас остальную часть Украины. …Он обосновал выход США. Он спас оставшуюся Украину, поэтому «мы не проиграли, а победили», – сказал Сэмуэли.

Он считает, что если конфликт будет остановлен по линии соприкосновения, Россия не достигнет своих целей, а НАТО продолжит вооружать Украину, поэтому война возобновится. Сэмуэли считает, что Киев должен отказаться от части своих территорий и провести демилитаризацию ради мира.