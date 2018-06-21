21.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине фиксируют падение обьемов транзита и грузоперевозок

В январе-мае на Украине перевезено 252,2 млн.т грузов, что на 2,3% меньше объемов аналогичного периода прошлого года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Железнодорожным транспортом перевезено во внутреннем сообщении и на экспорт 109,3 млн.т грузов, что на 4,8% меньше, чем в январе-мае 2017г. Перевозки зерна и продуктов перемола снизились на 15,0%, каменного угля – на 13,9%, нефти и нефтепродуктов – на 10,0%, цемента – на 6,2%, строительных материалов – на 2,5%, лесоматериалов – на 1,7%. Вместе с этим перевозки черных металлов увеличилось на 2,6%, кокса – на 2,8%, железной и марганцевой руды – на 3,0%, химических и минеральных удобрений – на 7,2%, лома черных металлов – на 11 6%.

Перекачка нефти сократилась на 6,2%, газа – на 5,4%. Транзит нефти сократился на 8,5%, газа – на 8,8%.