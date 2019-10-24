На Украине ищут 20 миллиардов на зарплаты учителям

24.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министерство образования и науки совместно с Министерством финансов ищет дополнительные средства на повышение зарплат педагогам, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад, сообщает пресс-служба ведомства.

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“Сейчас, ко II чтению, мы должны совместно с Минфином, с Премьером, с народными депутатами понять, в каком объеме мы можем эту заработную плату повысить. Их нужно где-то найти, потому ко II чтению будем думать, из каких источников доходов мы можем эти средства отыскать, и как нам двигаться системно в сторону повышения заработных плат. У нас есть несколько вариантов, как подойти к этому постановлению”, – отметила министр.

По ее словам, согласно подсчетам МОН, на повышение зарплат в следующем году необходимо около 19 млрд грн, по подсчетам Министерства финансов, для этого понадобится 45 млрд грн.

Пока же, как отметила Новосад, в проекте бюджета, в рамках тех предельных расходов, которые были доведены Министерству финансов еще в августе, объемы расходов на заработные платы учителей остались на уровне этого года с учетом индексации. В то же время, по закону, до 2023 года необходимо повысить зарплату учителям до 4 прожиточных минимумов.

В июле текущего года правительство приняло решение о повышении заработных плат работникам образования.