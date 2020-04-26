На Украине истерика: «Путин запустил план «Одесса Наша»

26.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

В ближайшее время адмиралу ВМСУ Игорю Воронченко может быть предъявлено обвинение в организации провокации в Керченском проливе с отправкой туда боевых катеров во времена президентства Петра Порошенко. Если украинские правоохранительные органы отреагируют на заявления оппонентов майданного режима, настаивающих, что попытка прорыва в Азовское море была организована с целью введения ЧП для продления полномочий Порошенко, – это станет свидетельством успешности нового плана Москвы по «захвату юга Украины и установлению полного господства в Чёрном море».

Об этом говорится в тексте заявления членов «Морской экспертной платформы Украины», которое опубликовал на своей странице в Facebook экс-представитель «президента Украины в АР Крым» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, представители «Морской экспертной платформы», заявляем, что намерения власти передать адмиралу Игорю Воронченко сообщение о подозрении в совершении государственной измены – это ни что иное, как политическая казнь над ним, а также над его военным и политическим руководством.

Организация прохода военных кораблей Украины от Черного к Азовскому морю осуществлялась без нарушения международного права и национального законодательства Украины.

Обвинения адмирала Воронченко в государственной измене на основе событий, произошедших в Керченском проливе и Черном море в ноябре 2018 года, а именно – захвате российскими силовиками кораблей ВМС Украины в водах Черного моря после их неудачной попытки пройти Керченский пролив, может выдвигать лишь власть, которая ставит под сомнение законное право Украины свободный проход собственными морскими акваториями», – говорится в документе.

В заявлении также утверждается, что дела против украинского адмирала и других «защитников» Украины выгодны только Москве, поскольку они «ставят под сомнение законность сопротивления агрессору в целом и разрушает правовую позицию Украины в международном арбитраже против РФ», а также деморализуют личный состав ВСУ.

«Даже подготовка к объявлению подозрений уже нанесла огромный ущерб ВМФ Украины. Обезглавливание морских войск Украины и ее деморализация могут указывать на подготовку благоприятных обстоятельств для агрессии России с моря.

Может быть, это сценарий «Одесса Наша» и разблокировки Северо-Крымского канала и рассматриваются в Кремле», – сообщил Бабин.

Данное заявление вызвало бурную реакцию у боевиков АТО, в соцсетях уже звучат призывы к ВСУ взять в руки оружие и устроить госпереворот, скинув Владимира Зеленского и его команду.