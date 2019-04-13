На Украине катастрофически упала добыча сала

13.04.2019, Киев, Игорь Петров

На Украине из-за катастрофического сокращения поголовья свиней резко вырос импорт свинины в страну.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поголовье свиней за пять лет катастрофически сократилось, почти наполовину. Импорт свинины за последние полтора года вырос почти в 10 раз. Мы едим чужое сало. Это ненормально. Мы должны продавать наше, украинское. И не только сало.

И это, безусловно, есть главным фактором той ценовой политики, которую мы наблюдаем. И то, что мы видим низкое качество и безопасность продукции», – посетовал украинский аграрий.