На Украине хотят привлечь к уголовной ответственности влиятельного львовского депутата

17.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на нардепа Ярослава Дубневича, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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“В четверг, 17 октября 2019 года, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва. Досудебным расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн”, — указано в сообщении.

В ГПУ добавили, что: “Следствием собрано достаточно доказательств, дающих основания подозревать, что, будучи народным депутатом Украины восьмого созыва и, находясь на посту Председателя Комитета ВР по вопросам транспорта, он был осведомлен о финансовом состоянии ПАО „Укрзализныця“, в частности его потребности при проведении государственных закупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления”.

Доказательства свидетельствуют о том, что указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняла решение завладеть средствами Филиала “Центр обеспечения производства” ПАО “Укрзализныця”.

“В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес Филиала, при этом народным депутатом неоднократно были использованы свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению. В соответствии со ст. 480, п. 2 ч.1 ст. 481 Уголовно-процессуального кодекса Украины особый порядок уголовного производства применяется в отношении народного депутата Украины, письменное сообщение народному депутату Украины о подозрении осуществляется Генеральным прокурором”, — добавили в ГПУ.

Ярослав Дубневич- нардеп-мажоритарщик и влиятельный бизнесмен из Львовщины, один из двоих братьев Дубневичей.

Ранее, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-нардепа Дмитрия Колесникова из Оппоблока.