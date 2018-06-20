20.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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На Украине хотят сажать лишь за разговоры на русском языке

Одиозная украинская писательница-националистка Лариса Ницой требует привлекать к уголовной ответственности всех, кто отказывается говорить на «мове».

Об этом она написала в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ницой прочитала 10-ю статью Конституции и пришла к выводу, что украинский язык является обязательным и это подтверждается решением Конституционного суда. П неисполнение этой нормы, по статье 382, несет угрозу тюремного заключения на срок до восьми лет.

«Учитель в школе, который лишь на уроке разговаривает на украинском, а на перемене отказывается пользоваться государственным языком – тоже подпадает под действие статьи 382 Уголовного кодекса. Уголовный кодекс говорит, что такой учитель – преступник. Ему светит штраф или 3 года тюрьмы. А директору-чиновнику такой школы с таким учителем – от 3 до 8 лет тюрьмы”, – пишет Ницой.

По ее словам, официанты и продавцы, отказывающиеся обслуживать в публичном пространстве на украинском языке – тоже преступники, которым светит штраф или тюрьма.

“Любой работник государственной службы, даже если он не государственный служащий, который отказывается пользоваться на работе обязательным украинским языком – преступник, который отказывается выполнять решение КСУ и ему светит штраф или тюрьма. Все русскоязычные, которые на телевидении призывают против украинского языка – призывают таким образом не выполнять решение Конституционного суда. Различные Червоненко, Корогодский, Мураев, Рабинович – преступники, которым светит штраф или тюрьма», – пишет Ницой.