На Украине хотят восстановить советский международный аэропорт

31.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владмир Зеленский во время визита в Черкасскую область проинспектировал процесс капитального ремонта взлетной полосы аэропорта в Черкассах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

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“Директор аэропорта Иван Далибожак отметил, что капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы начато в 2018 году. Стоимость работ составляет 128 млн грн. Также есть проектная документация на перрон и рулевую дорожку. Он отметил, что из Черкасс в Киев ведет единственная дорога, поэтому есть необходимость в авиасообщении”, – сказано в сообщении.

По словам Далибожака, 1 декабря 2019 года будет закончена реконструкция полосы, а на завершение строительства всего комплекса необходимо два года и 750 млн грн.

После визита в аэропорт, на совещании в Черкассах Зеленский сообщил, что будет способствовать процессу поиска инвесторов.

“В этом году будет полоса. Мы будем сейчас находить [средства]. Я поставил этот вопрос замглавы Офиса президента Алексею Гончаруку. Мы будем помогать, обращаться к вашей бизнес-элите, будем искать людей, которые параллельно будут строить терминал. Мы хотим, чтобы в ближайшие два года у вас был нормальный международный аэропорт”, – сказал он.

Черкасский аэропорт был открыт в 1984 году, он имел статус международного и обслуживал до 80 рейсов в сутки, сообщили в пресс-службе главы государства. Регулярное авиационное сообщение самолетами в аэропорту не осуществляется с 1997 года, окончательно он прекратил принимать самолеты в 2001 году. В 2018-м начат капитальный ремонт полосы. Строительная готовность объекта на середину июля 2019 составляет 43%.