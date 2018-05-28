28.05.2018, Москва, Владимир Гладков

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На Украине начала резко падать поддержка НАТО

Количество украинцев, желающих вступления страны в НАТО, неуклонно снижается даже в условиях монополии националистической антироссийской пропаганды. Идею присоединения к Североатлантическому альянсу перестают поддерживать даже жители Центральной и Западной Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас резко падает поддержка идеи вступления в НАТО на Украине. КМИС (Киевский международный институт социологии – прим. ред.) на днях привёл цифры 41 и 38 процентов. А ещё год назад Порошенко хвастался поддержкой выше 50 процентов. Сейчас пошла обратная тенденция. Рост поддержки был, но без учёта Крыма и Донбасса, а сейчас даже Западная Украина и Центр начинают думать по-иному. Конечно, эта тенденция тоже пугает Киев», – отметил он.

Отметим, в студии были продемонстрированы результаты опроса граждан Украины социологической группой «Рейтинг», согласно которым, идею вступления страны в НАТО поддерживают лишь 43% респондентов, в то время как 33% высказались против.