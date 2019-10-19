На Украине начинается драка за ГТС

19.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении закон, который, в соответствии с нормами Евросоюза, отстраняет «Нафтогаз» от управления газотранспортной системой Украины в пользу отдельной структуры, которая должна быть создана в будущем. Решение поддержали представители всех фракций, за исключением «Оппоплатформы», – в Киеве надеются на поддержку ЕС на грядущих переговорах с Россией по судьбе газового контракта. Украинскую сторону воодушевляет то, что Москва не успевает построить к 1 января обходные трубопроводы и будет вынуждена торговаться с украинцами. Во всяком случае, в стенах Верховной Рады утверждается, будто Киев имеет все шансы сохранить доходы от транзита русского газа в размере 3 миллиардов долларов в год.

Однако уже сейчас очевидно, что в будущем среди майданных фракций начнется серьезный конфликт. «Соросята» из партии Владимира Зеленского явно ориентируются на сценарий по передаче управления ГТС новосозданному ООО, которое будет контролировать Запад – это, якобы, является одним из требований МВФ для выдачи новых кредитов. Конкурирующие партии, прежде всего политсила Юлии Тимошенко, будут играть на том, что ГТС должна остаться в управлении государством.

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«Мы понимаем, зачем этот законопроект, мы понимаем, что его принятие добавит нам более твёрдую позицию в переговорах с ЕС и РФ для транзита газа, что обеспечит нас транзитом на следующий год и позже, а это более трёх миллиардов долларов доходов бюджета. Поэтому партия и фракция «Голос» будет поддерживать это законопроект в первом чтении», – заявила представитель партии Вакарчука Юлия Клименко перед голосованием.

Несмотря на общую поддержку инициативы майданщиками, бывшая вице-спикер Верховной Рады, а ныне нардеп «Европейской солидарности» одиозная Ирина Геращенко не упустила момент обрушиться с критикой на правительство.

«Я 12 лет работаю в украинском парламенте, но такого бардака и хаоса не видела никогда. Когда нардепы не только от оппозиции, но и большинства получают одну повестку дня, а по ходу дня выясняется, что повестка будет совсем другой, и законопроект, который принадлежит к энергетической безопасности страны, который чрезвычайно важный для правительства и государства, чтобы усилить переговорные позиции власти, выносится по сути устно, когда у нас бардак с комитетами, бардак с руководством – не расписываются вовремя пункты повестки дня, это нужно прекращать, потому что это плохо закончится и для парламента, и для страны», – заявила скандальная нардеп.

«Мы – государственники, и только потому наша политсила также поддержала то, что этот закон нужно рассмотреть исключительно в первом чтении, просто для того, чтобы усилить переговорные позиции власти, которая вспомнила, что она в понедельник едет на важные переговоры. Заглядывайте в ваши календари иногда», – добавила Геращенко.

Также с оговорками за инициативу выступила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Речь идёт о ГТС, я дам всего две цифры, чтобы мы понимали, с чем вообще имеем дело. Наша ГТС вторая по мощности на Европейском континенте с уникальными газовыми хранилищами, которые бесценны! Чтобы её построить с нуля надо 300 миллиардов евро, это три ВВП государства, и кроме того, она приносит нам три миллиарда долларов ежегодно – по размеру это все издержки, которые идут на оборону страны.

Где-то 15 лет на эту систему идёт охота: её никто не собирается покупать за 300 миллиардов, но хотят присвоить через управление системой распоряжения прибылью и доходом в три миллиарда», – заявила политик.

«Наша позиция очень проста: да, надо выполнить обязательства перед ЕС по энергетическому пакету и отделить ГТС от «Нафтогаза», чтобы их не банкротировали и перекрёстно не субсидировали. Это нужно, но это может быть только госпредприятие, которому запрещена приватизация, управление, концессии и любые другие манипуляции. Трубу загрузить природным газом мы как Украина с вами сможем», – заверила Тимошенко.