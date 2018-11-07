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07.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Мнение, Политика, Пропаганда, Украина, Экономика
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На Украине нашли “козла отпущения” за экономические проблемы страны

Выступая на на круглом столе «Вмешательство РФ в украинские выборы как элемент гибридной войны» в Верховной Раде Украины глава подкомитет по вопросам государственной безопасности комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Левус обвинил олигарха Дмитрия Фирташа в организации забастовок на принадлежащих ему химпредприятиях и заявил, что подобные меры якобы будут использоваться Россией для дестабилизации обстановки на Украине во время выборов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем, что химпредприятия Фирташа, который является непосредственным представителем преступной группировки Могилевича, который враг номер один всего цивилизованного мира, он номер один в списке ФБР. Его представитель Фирташ владеет телеканалами, химзаводами, облэнерго. Вдумайтесь в ситуацию. Вы думаете, это не будет использовано? Это уже используется. Этот телеканал ежедневно ведет агрессивную кампанию для дестабилизации. Химпредприятия – и в Черкассах и в Северодонецке – уже останавливали работу и объявляли забастовку. А это влечет проблемы в АПК. И как домино включаются все сектора экономики. Если такая комплексная атака будет продумана, которая будет иметь информационный, экономический и, как следствие, политический эффект, готова ли к таким вызовам Украина сейчас? Мы частично почувствовали на себе такую атаку в 2014 году, в том числе в экономической плоскости, политической, военной. Думаю, России сейчас легче потратить время, деньги и усилия на то, чтобы воспользоваться горячей ситуацией во время избирательного процесса и показать, что в Украине хаос, неконтролируемая ситуация, вечный кризис, забастовки, нет света.. », – пугает соратник Яценюка.

Отметим, что на самом деле остановка работы химпредприятий «Азот» (Черкассы) и Северодонецкий Азот» была связана с повышением цен на газ. Кроме того, Дмитрий Фирташ не владеет облэнерго на Украине, как это утверждает Андрей Левус.

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