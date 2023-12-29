На Украине не найдется «гения обороны Суровикина» – начштаба «Трои»

Российская армия деактивировала самые боеспособные и мотивированные части ВСУ.

Об этом на клубе «Улица Правды» заявил начальник штаба батальона «Троя» Сергей Колмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этот их контрнаступ мы сделали самое главное: мы все это переломали: бригады действующие, бригады резерва. На данный момент все нацики, которые были в «Азове» в Мариуполе, их уже нет. Те, которые еще остались, уже уползли в тыл и там сидят тиктокерами, блогерами, попрошайками: дайте-дайте-дайте», – сказал Колмогоров.

Он считает, что Украина не сможет мобилизовать необходимое количество людей не только для нового наступления, но и для обороны.

«Собрать к марту месяцу, как они говорят, 500 тысяч – чушь. Они собрали миллион, и что, помог им этот миллион? Нет, не помог, все разбилось о линию Суровикина и мужество наших пацанов. Сейчас у них доктрина – мы переходим к обороне.

Если у них есть такой гений обороны как Суровикин, который сможет выстроить такую же линию в тылу, возможно, они смогут нам противостоять. Хотя это не факт», – заключил Колмогоров.