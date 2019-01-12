На Украине объявили Азовское море потерянным для портов Бердянска и Мариуполя

13.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина должна уже сегодня думать над альтернативными маршрутами грузов, которые раньше шли через Бердянский и Мариупольский порты.

Об этом в интервью киевскому изданию “Апостроф” заявил главный редактор портала BlackSeaNews, глава наблюдательного совета фонда “Майдан иностранных дел” Андрей Клименко, отвечая на вопрос, как он оценивает украинские перспективы на 2019 в плане контроля Азовского моря.

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“Я думаю, что нам сейчас нужно исходить из того, что Азовское море будет перекрыто для Бердянского и Мариупольского портов. Думаю, нам надо уже сейчас думать о путях железной дорогой и шоссейными дорогами. На мой взгляд, надо усиленно работать над альтернативными путями доставки грузов из Восточной Украины в район портов Херсона, Николаева, Одессы”, – сказал эксперт.

“Наша железная дорога идет через Волноваху, а это почти фронт. И если там возникнет обострение, то этот железнодорожный узел будет перекрыт. Опять же, надо провести ревизию альтернативных вариантов. Это очень важно, потому что потеря продукции Мариуполя и Бердянска – это большое снижение ВВП. Оттуда мы отправляем морем 30-40% экспорта металла. Эта потеря будет означать минус 1-2% валового продукта всей страны. К этому надо отнестись очень серьезно”, – предупредил Клименко.

Напомним, что Россия ужесточила пограничный режим в Азовском море после захвата Украиной крымского сейнера «Норд» с экипажем, который несколько месяцев не имел возможности вернуться домой. Капитан судна до сих пор не отпущен на волю украинскими властями, сейнер конфискован и выставлен на продажу.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, на Украине подсчитывают убытки украинских портов на Азовском море.

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