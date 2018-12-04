На Украине обьявили в розыск ФСБ-шников, представленных Госдумой к награде

04.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Генпрокуратура Украины обьвила в розыск российских пограничников и сотрудников других подразделений ФСБ, участвовавших в операции по задержанию украинских катеров в Керченском проливе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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«По результатам проведенных следственных действий сообщено о подозрении восьми лицам. В настоящее время получено постановление суда о задержании указанных подозреваемых с целью привода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщила она.

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Среди обьявленных в розыск значатся ▪начальник управления ФСБ Крыма и Севастополя, ▪замруководителя Пограничной службы ФСБ РФ ️начальник службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю; пять офицеров, среди которых командиры кораблей, участвовавших в задержании моряков.

