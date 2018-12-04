04.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

На Украине обьявили в розыск ФСБ-шников, представленных Госдумой к награде

Генпрокуратура Украины обьвила в розыск российских пограничников и сотрудников других подразделений ФСБ, участвовавших в операции по задержанию украинских катеров в Керченском проливе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По результатам проведенных следственных действий сообщено о подозрении восьми лицам. В настоящее время получено постановление суда о задержании указанных подозреваемых с целью привода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщила она.

Среди обьявленных в розыск значатся ▪начальник управления ФСБ Крыма и Севастополя, ▪замруководителя Пограничной службы ФСБ РФ ️начальник службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю; пять офицеров, среди которых командиры кораблей, участвовавших в задержании моряков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть