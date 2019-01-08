На Украине опасаются вслед за спикером получить и президента со справкой

08.01.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине необходимо ввести обязательное прохождение комиссии узких медспециалистов для кандидатов в президенты и в парламент страны. Это помогло бы уберечь от прихода психов к власти, заявил в эфире телеканала 112 экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я знаю их всех, я уже их вижу 15 лет, этих людей, которые баллотируются в президенты. Очень жаль, что не прислушались к нашим с вами разговорам и не ввели изменения в законодательство о выборах президента, что обязательно кандидаты в президенты и Верховную Раду должны пройти комиссионную судебно-психиатрическую экспертизу. Для того, чтобы психически больные люди не ходили в президенты и не мешали другим избираться», – заявил Пискун.

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Ранее украинские СМИ сообщали, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий в молодости имел справку от психиатра об отклонениях.