На Украине осознали главную проблему: Россия воюет далеко не в полную силу

Россия не воюет на пределе возможностей с Украиной, сохраняя значительное количество ресурсов для возможного противостояния с Западом.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что Украина, в отличие от России, воюет не своим оружием и техникой, находясь в зависимости от дозированных поставок со стороны стран Запада.

«Все думают, что Россия действует на пределе своих возможностей. Нет – они тоже действуют дозированно, расчетливо, готовясь к возможной большой войне с НАТО. Как и нам США дают F-16? Не дают. Россия тоже свои держит резервы авиационные. И здесь тоже ракеты придерживают.

Проблема же тоже в том, что Путин – я понимаю, что можно было прогнозировать, что Путин будет более резко, более масштабно применять ракеты против инфраструктуры одесских портов. Можно было предугадать даже, но где их найти, эти ПВОшные средства?..

Мы-то воюем не своим оружием, не своими средствами ПВО, не своими «Пэтриот», не своими танками, не своими техническими средствами. У нас только дроны, беспилотники и помощь, дозированная со стороны Запада. Поэтому тут нужно понимать, где пределы нашего возможного технологического соперничества с той же Россией, сможем ли мы этот паритет держать», – заявил Карасев.