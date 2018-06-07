07.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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На Украине осуществилась мечта Путина – Шустер

За последние несколько лет Украина превратилась в страну, от которой уже никто ничего не ждет.

Об этом в интервью киевской интернет-газете “Страна” заявил телеведущий Савик Шустер, по словам которого, тема свободы слова на Украине “никак не выглядела со стороны”.

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“Больно говорить, но никто не обращает внимания на Украину. Потому что есть Турция. И 174 турецких журналиста сегодня сидят в тюрьме. Вся Европа говорит об этом”, – сказал Шустер.

“Потому что турецкое общество более значимое, – уточнил он. – Даже Польша или Венгрия больше привлекают внимание, нежели мы. Потому что вот они провозгласили некие ценности, а сейчас их нарушают”.

Издание напомнило, что и Украина провозглашала ценности, которые сейчас нарушает.

“Да, но от нас ничего не ждут. Вы понимаете? Что значит превратиться в страну, от которой никто не ждет ничего? Нормальный человек смотрит со стороны, к примеру, на Надю Савченко. Герой Украины, просидела в российской тюрьме, проголодала, прошел год, а она уже террорист, и вновь в тюрьме, но уже в украинской. Или история с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко? Вы это серьезно? Эта страна — серьезная?

[…] И Саакашвили. Президент, противостоял российской агрессии, потерял кусок территории, боролся с коррупцией, ты его приглашаешь, он приезжает — триумф! А потом — поджопник”, – отметил телеведущий.

Он также согласился с утверждением, что Украина несерьезная страна.

“Это просто непонятно что. Мечта Путина, которая осуществилась. Потому что если Украина, не дай Бог, станет примером для России, покажет, что можно жить иначе, это будет самая большая угроза для России”, – заявил Шустер.