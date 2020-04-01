01.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Происшествия, Украина
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На Украине погиб близкий к Яценюку олигарх




В Житомирской области на 215-м километре трассы «Киев-Чоп» погиб украинский бизнесмен, основатель банка «Аваль» и экс-депутат Верховной рады Федор Шпиг, регулярно входивший в списки богатейших украинцев.

Об этом сообщает телеканал «Эспрессо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Авария случилась на трассе «Киев-Чоп». По предварительным данным, автомобиль, в котором находился банкир, вылетел в кювет и загорелся. Федор Шпиц и его водитель погибли на месте, еще одна пассажирка в тяжелом состоянии доставлена в больницу», – говорится в сообщении.

Федор Шпиг был партнером бывшего украинского премьер-министра Арсения Яценюка, который в начале 2000-х начинал карьеру в банке «Аваль», и считающегося «молочным королем» Украины бизнесмена Александра Деркача.

Интересно, что сын Шпига, Андрей является номинальным владельцем сети кинотеатров IMAX, хотя их реальным собственником в СМИ называли именно Яценюка. Вместе с Деркачем Шпиг в последние годы специализировался на кредитовании аграрного бизнеса и владели рядом сельскохозяйственных предприятий. Примечательно, что его гибель случилась произошла на следующий день после принятия Радой закона рынке земли.

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