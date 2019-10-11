11.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Скандал, Украина
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На Украине появились два главы Конституционного суда

Окружной административный суд Киева восстановил в должности судьи и главы Конституционного Суда Украины Станислава Шевчука, незаконно отстраненного весной нынешнего года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом написал на своей странице в Facebook бывший судья Денис Невядомский.

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“Суд удовлетворил иск Станислава Шевчука к КСУ в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения в части восстановления Станислава Шевчука в должности судьи и главы Конституционного Суда Украины”, – написал Невядомский.

Станислав Шевчук в своем иске, который он подал в Окружной административный суд города Киева просил суд признать противоправными действия Конституционного Суда Украины относительно незаконного его увольнения с должности судьи КСУ. Также истец просит признать противоправным и отменить Постановление Конституционного суда Украины, которое было принято 14 мая о его увольнении с соответствующей должности судьи.

Рещение суда прокомментировал украинский юрист Андрей Портнов.

“Административный суд только что восстановил Станислава Шевчука Главой Конституционного Суда. Решение суда подлежит немедленному исполнению и теперь у нас в стране сразу два председателя КС. Напомню, что сейчас КС возглавляет перешедший в дар от Януковича к Порошенко функционер, организовавший отмену статьи УК о незаконном обогащении и сам проходящий по уголовному делу об обогащении и взятках за судебные решения вокруг одного из заводов в Донецкой области”, – написал Портнов в телеграм-канале.

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