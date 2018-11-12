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12.11.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
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На Украине предлагают уничтожать русские конвои

Если Москва сформулировала концепцию Русского мира, то Киев должен в ответ сформулировать концепцию Украинского мира.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявил бывший заместитель генерального продюсера канала СТБ Виктор Савинов.

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По его словам, стратегия и тактика России относительно Украины существует 300 лет, а ее главное задание – “уничтожить идентичность украинской цивилизации”.

“Если у них есть “русский мир”, то давайте сформулируем украинский. По Лидделу Гарту, теоретику Второй мировой войны, есть понятие стратегии непрямого действия. Не нужно воевать под Сталинградом и топить город в крови. Лучше уничтожить конвой из Нью-Йорка в Мурманск, который везет металл для танков, которые отправляют под Сталинград. А мы удивляемся, что у русских нет нашивок на форме. Все войны с 1970-х были гибридные”, – утверждает Савинов.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее экс-министр обороны Украины и один из кандидатов в президенты Анатолий Гриценко призвал к организации терактов в РФ. «На каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, должны по две взлетать в Таганроге или Москве. Тогда это будет убедительно, и тогда это не будет «бла-бла-бла» о российском следе, о котором говорят то Турчинов, то МВД, то военная прокуратура и так далее», – заявлял Гриценко.

Кроме того, на украинском телевидении предложили спецслужбы проработать с чеченскими боевиками возможность совершения диверсий на Крымском мосту.

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