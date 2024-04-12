На Украине признали, что не в состоянии построить замену уничтоженной Трипольской ТЭС

Анатолий Лапин.  
12.04.2024 12:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, СССР, Украина, Экономика, Энергетика


Украина не сможет построить такой масштабный энергетический объект, как уничтоженная недавно Трипольская ТЭС. Даже Советский Союз с его ресурсами возводил ее в течение 10 лет – с 1962 по 1972 годы. Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Таких гигантов, как была «Трипольская», вряд ли можно будет построить, потому что я посмотрел, тупо в «Википедию» зашел – строительство электростанции велось прогрессивным поточно-скоростным методом. Этот метод позволил значительно сократить сроки сооружения станции. В январе 62-го года постановлением Совета министров была утверждена площадка для строительства, 63-й год – проектирование и начало строительства, 2 апреля 67-го – начало строительства основных сооружений станции.

Станция сооружается в две очереди, 16 декабря 69-го, то есть через семь лет принят в промышленную эксплуатацию первый энергоблок… в сентябре 72-го, то есть через 10 лет, в эксплуатацию введен последний, 6-й энергоблок, мощность «Трипольской» достигла проектной величина 1800 мегаватт… Вот вам, ребята, считайте, за 10 лет они построили этот полный цикл», – заявил Романенко.

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Украина не сможет построить такой масштабный энергетический объект, как уничтоженная недавно Трипольская ТЭС. Даже...


Попенко при этом отметил, что сегодня в стране нет способных построить подобную ТЭС специалистов.


«Так представьте себе, и это возможности Советского Союза – рабочие руки, бесплатные. У нас работать, строить некому. Мы же должны сказать, что у нас какое количество людей просто, кто сбежал, а кто погиб, кто на фронте. Найти спецов такого уровня, которые смогут построить этот объект – украсть смогут, тут я уверен, что люди найдутся. Потому что 50 миллиардов распилили неизвестно куда и на какие объекты. А вот, чтобы построить…», – признал Попенко.

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