На Украине признали: флот- дорогое удовольствие, и его развитием займется НАТО

07.12.2018, Одесса, Галина Шершнева

Концепция развития ВМС Украины была разработана экспертами НАТО, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в эфире одесского телеканала «ДумскаяТВ» заявил бежавший из Севастополя военный эксперт Олег Чубук.

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«На днях была презентована концепция развития ВМС Украины до 2035 года. Она разработана совместно с нашими партнерами из НАТО. Эксперты НАТО постоянно приезжали к нам в Одессу. Я думаю, что она отработана филигранно, и дай Бог, чтобы в нашей работающей стране нашлись деньги. Флот — дорогое удовольствие», – сказал Чубук.

Он признал, что на сегодняшний день у украинского флота не хватает кораблей.

«Нам нужна помощь на уровне экспертов, консультантов, возможно, помощь кораблями, вооружение военной техникой. Флоту не хватает корабельного состава. Много было утрачено в 2014 году. Украинский народ все больше понимает необходимость флота», – сказал Чубук