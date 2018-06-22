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22.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Tехнологии, Киев, Криминал, Общество, Скандал, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина

На Украине пытались продать мощный источник гамма-излучения – радиоактивный Радий-226


Контрразведка Службы безопасности Украины задержала 6 членов преступной группировки, которые собирались продать в Украине радиоактивное вещество Радий-226, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным спецслужбы, Радий-226 ввезли в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы.

«Правоохранители обнаружили специально обустроенный на частном дворе тайник на глубине более 2 метров. Специалисты изъяли из него контейнер цилиндрической формы, в котором и хранилась радиоактивное вещество», — заявили в СБУ.

Отмечается, что трем из задержанных уже объявлено о подозрении, они арестованы судом.

По информации СБУ, экспертиза установила, что радиоактивное вещество произведено в 1930-х годах чехословацкой компанией Radiumchema.

В СБУ отметили, что Радий-226 в том количестве, которое было изъято у преступников, является «мощным источником гамма-излучения» и без надлежащего хранения мог привести к радиоактивному заражению людей и местности.

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