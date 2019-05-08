На Украине растет спрос на шоколад и падает – на хлеб

08.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Производство шоколадных изделий на Украине растет, а кондитерских и хлебобулочных — снижается, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Совет по экспорту продовольствия со ссылкой на данные Госкомстата.

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По итогам трех месяцев 2019 года отечественное производство кондитерских и хлебобулочных изделий снизилось на 3,9% и 4,5% соответственно, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года.

В то время производство шоколадных изделий демонстрировало незначительную, но все же положительную динамику — 0,8%.

Спрос на шоколадные изделия имеет стабильную растущую динамику. Такая ситуация не только поддерживает импортные поставки, но и уменьшает остатки уже готовой продукции.

Украинские шоколадные изделия демонстрируют увеличение (47,3 тыс. т в 2019 году против 46,9 тыс. т в январе-марте 2018).

Причиной такой ситуации является увеличение производства конфет с содержанием алкоголя (+ 8,9% в январе-марте), шоколада в брикетах, пластинах или плитках с добавлением зерновых культур (+ 51,9%), шоколада в брикетах, пластинах или плитках с начинкой (+ 10,3%) и шоколада и аналогичных изделий с содержанием какао в брикетах, пластинах или плитках массой более 2 кг (24,3%).