02.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Коррупция, Медицина, Украина
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На Украине разворовали все деньги на аппараты ИВЛ из «ковидного» фонда


На деньги созданного по решению Верховной Рады Украины фонда по борьбе с распространением коронавирусной инфекции не было куплено ни одного аппарата искусственной вентиляции легких, необходимых больным с тяжелой формой болезни.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны от власти услышать отчет, что у нас со здравоохранением. Сегодня я с ужасом прочитала что весь «ковидный» фонд, все эти миллиарды не пошли на покупку ни одного аппарата искусственной вентиляции легких. Эти аппараты покупали меценаты, и это сказал глава Счетной палаты.

Вы представляете себе размер карманного использования, или, как в народе говорят, воровства?

Мы должны сейчас потребовать от власти отчетов о состоянии медицины, о состоянии армии, о состоянии служб, занятых спасением и пожаротушением.


Этого никто не хочет делать, нам показывает заявления власти о том, что «все хорошо», – сказала юрист.

Украина занимает одно из первых мест в Европе по темпам распространения коронавирусом.

Официальный Киев отказался от использования разработанной в РФ вакцины против новой инфекции.

После Евромайдана на Украине была проведена «реформа» медицины, которую курировала назначенная главой Минздрава гражданка США Ульяна Супрун.

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