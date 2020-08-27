На Украине скандал: депутат «в честь праздника» спел песню, призывающую убивать «москалей» и «жидов»

27.08.2020, Тернополь, Тарас Стрельцов

В селе Гнездичном Тернопольской области во время празднования Спаса депутат местного облсовета, член «Радикальной партии Олега Ляшка» Богдан Яциковский исполнил перед местными жителями песню, призывающую расстреливать «москалей» и вешать «жидов».

Соответствующую видеозапись на своей странице в Facebook опубликовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В исполняемой депутатом песне звучат следующие слова:

«По селу идёт москаль, поёт

Жахнул выстрел, и нет его

Всюду цветет наша власть

Жид кричит, не бей меня не надо,

а его в садочке, в тихом уголочке

ждет веревка, ждет».

В связи с этим депутат Верховной рады Ренат Кузьмин направил в Нацполицию обращение, в котором обвинил Яциковского в антисемитизме, оскорблении национальной чести, разжигании межнациональной розни и призыве к насилию.

«В исполненной Яциковским песне содержатся выражения, которые унижают и обижают национальную честь, достоинство и чувства граждан, которые относят себя к российской и еврейской нациям. Кроме того, отдельные части песни призывают слушателей к преследованиям граждан по их принадлежности к указанным нациям путём применения к ним насилия, вплоть до лишения жизни», – говорится в обращении.

Ренат Кузьмин потребовал считать его обращение сообщением о совершении уголовного преступления, и потребовал разобраться.

Очевидно, Яциковскому сообщили об этом обращении, поскольку вскоре он обвинил всех недовольных песней в «работе на Кремль», и заявил, что видео смонтировано, а исполнял он на самом деле «народный фольклор», который очень популярен среди местных жителей.

«Вынужден жестко отреагировать на провокацию, которую в течение последних дней развернули в отношении меня откровенные агенты Кремля и их прихвостни.

Так, сатрап Януковича и прокремлевский нардеп Ренат Кузьмин обвиняет меня в антисемитизме и призывах к убийствам. Это подлая ложь!!! Она базируется на вырванном из контекста и, соответственно, смонтированном видео.

Так, во время празднования Спаса в Гнездичном на Збаражчине, на котором я присутствовал по приглашению жителей, раздался фольклорный вариант известной украинской песни, который в нашем регионе довольно часто поют много украинцев.

Это фольклор, народный перепев и, соответственно, народное творчество, которое не имеет целью оскорбить ни одну нацию. В то же время, все кто осуждает это фольклорное пение, должны также осуждать и требовать запрета рождественского вертепа, стихов Шевченко и Франко!», – написал он в соцсети, встречно обвинив Рената Кузьмина в антисемитизме и разжигании национальной розни.

Оправдания депутата прокомментировал на своей странице в Facebook Эдуард Долинский.

«Исполнитель песни «Ж_д перед повешением», госчиновник и тернопольский депутат Богдан Яциковский заявил о провокации Кремля. Об исполненном им произведении, певец пишет так, как будто песня вырвалась непроизвольно, без его участия…

По мнению исполнителя «это фольклор, народное творчество. Все, кто осуждает эту фольклорную песню, должен также осуждать и требовать запрета рождественского вертепа, стихов Шевченка и Франка!».

Глава Радикальной партии в Тернопольской области и замглавы Государственной комиссии Украины по природным ресурсам Яциковский заявил, что он «глубоко уважает еврейский народ, осуждает антисемитизм», а вдохновение черпает у Жаботинского и Голды Меир.

Зачем на религиозном празднике, на крыльце церкви перед аудиторией надо было исполнять песню о том, как убивать евреев, депутат не объяснил. Какое ничтожество!» – возмутился Долинский.