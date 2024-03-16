На Украине ставят задачу уничтожить половину Черноморского флота РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина своими ударами должна довести российские военно-морские силы в Черном море до такого состояния, когда они не смогут выполнять свои боевые задачи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил капитан 1-го ранга запаса, бывший замначальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, отметившего, что для попадания имеющимся у ВСУ оружием в места в места базирования Черноморского флота РФ следует решить две задачи.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Первая — точно знать, где цель. За это отвечает разведка — космическая, местная или беспилотники. А вторая — пройти эшелонированную систему противовоздушной обороны врага. Потому что русские, например, во временно оккупированный Крым стянули очень много систем ПВО — это и зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф, и самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1 и тому подобное. И самые критические свои объекты, в частности в Севастополе, враг прикрывает такими системами. Поэтому ВСУ необходимо заставить врага растянуть эту систему ПВО, чтобы обойти ее. И для этого применяется тактика так называемых смешанных стай, когда одновременно или с определенным интервалом по разным объектам наносятся удары разными типами оружия — морскими и воздушными дронами, и крылатыми ракетами», – сказал Рыженко в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

Он не считает, что речь не нужно вести о полном уничтожении Черноморского флота РФ.

«Уничтожение Черноморского флота это такое очень громкое выражение. Считаю, что необходимо довести состав вражеского флота до такой численности, чтобы он стал неспособным выполнять свои задачи. И это, на мой взгляд, возможно при потере врагом 50% флота. Но при условии, что будут уничтожены ракетные корабли — носители Калибров. Все же видят, какая сейчас в России тенденция. Поражается 25% флота — снимают с должности командующего Черноморским флотом РФ, поражается 33% флота — отправляют в отставку главнокомандующего ВМФ РФ. Таким образом нет необходимости уничтожать флот врага полностью, а необходимо найти его слабости и максимально этим воспользоваться, чтобы он был неспособен выполнять свои задачи. И потеря врагом 50% своего флота будет очень серьезным рубежом», – резюмировал Рыженко.