На Украине ставят задачу уничтожить половину Черноморского флота РФ

Игорь Шкапа.  
16.03.2024 13:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 471
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина своими ударами должна довести российские военно-морские силы в Черном море до такого состояния, когда они не смогут выполнять свои боевые задачи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил капитан 1-го ранга запаса, бывший замначальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, отметившего, что для попадания имеющимся у ВСУ оружием в места в места базирования Черноморского флота РФ следует решить две задачи.

Украина своими ударами должна довести российские военно-морские силы в Черном море до такого состояния,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Первая — точно знать, где цель. За это отвечает разведка — космическая, местная или беспилотники.

А вторая — пройти эшелонированную систему противовоздушной обороны врага. Потому что русские, например, во временно оккупированный Крым стянули очень много систем ПВО — это и зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф, и самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1 и тому подобное. И самые критические свои объекты, в частности в Севастополе, враг прикрывает такими системами.

Поэтому ВСУ необходимо заставить врага растянуть эту систему ПВО, чтобы обойти ее. И для этого применяется тактика так называемых смешанных стай, когда одновременно или с определенным интервалом по разным объектам наносятся удары разными типами оружия — морскими и воздушными дронами, и крылатыми ракетами», – сказал Рыженко в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

Он не считает, что речь не нужно вести о полном уничтожении Черноморского флота РФ.

«Уничтожение Черноморского флота это такое очень громкое выражение. Считаю, что необходимо довести состав вражеского флота до такой численности, чтобы он стал неспособным выполнять свои задачи. И это, на мой взгляд, возможно при потере врагом 50% флота. Но при условии, что будут уничтожены ракетные корабли — носители Калибров.

Все же видят, какая сейчас в России тенденция. Поражается 25% флота — снимают с должности командующего Черноморским флотом РФ, поражается 33% флота — отправляют в отставку главнокомандующего ВМФ РФ.

Таким образом нет необходимости уничтожать флот врага полностью, а необходимо найти его слабости и максимально этим воспользоваться, чтобы он был неспособен выполнять свои задачи. И потеря врагом 50% своего флота будет очень серьезным рубежом», – резюмировал Рыженко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть