На Украине терроризм выносится на официальный уровень

19.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Нельзя закрывать глаза на призывы к террору со стороны украинских деятелей, которые пока не представляют киевскую власть.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали сюжет «ПолитНавигатора», где в ходе пресс-конференции советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о необходимости нанесения по России превентивного удара с максимальным ущербом для «агрессора». Также во время пресс-конференции директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак призвал принять закон о ЧВК, которые будут совершать диверсии на территории РФ.

«По большому счёту, то, что говорит этот человек – это прямой призыв к проведению террористических актов на территории РФ. По идее, наши спецслужбы должны принять это во внимание и отреагировать соответствующим образом, вплоть до, если необходимо, доставить этого гражданина в Россию для проведения следственных и прочих действий.

Предположить, чтобы такое он высказал об Америке, сколько дней он бы находился на свободе и через сколько дней он бы оказался перед американским правосудием? И это люди, которые открыто вещают на территории Украины» – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

Сгладить ситуацию попытался украинский политолог Вадим Карасёв.

«В рамках круглого стола. Вы сказали, что послушаем политических деятелей, они не политические деятели и даже не госчиновники. Это тусовка экспертная и безответственная, я бы сказал. Если такие планы есть, то их не надо озвучивать», – объяснил Карасёв.

Тем не менее, у российского политолога Дмитрия Куликова было своё мнение на этот счёт.

«В принципе, я понял, где я это слышал. Я последний раз это слышал от Басаева с Масхадовым дословно, один в один. И ещё в другом месте я слышал, параллельно с этим чуть позже – это господин Усама Бен Ладен говорил то же самое дословно. И никто вообще не среагировал! Человек прямо заявил, что он имеет террористические намерения – «та, это же круглый стол», – припомнил Куликов слова украинского коллеги.

«Их назвали политическими деятелями! Они – не политические деятели!» – попытался оправдаться Карасёв.

«Усама Бен Ладен тоже не политический деятель, Басаев тоже не политический деятель. Говорят-то они одно и то же, дословно», – возмутился российский эксперт.

В свою очередь, историк и политолог Владимир Корнилов отметил, что заявлениями о том, что «это не политические деятели», сейчас на Украине можно оправдать всё что угодно.

«Сейчас, если посмотреть, можно сказать, что на Украине вообще нет политических деятелей. То есть, когда политики, политические деятели, до сих пор занимающие должность министров, как Полторак, рисуют себя на фоне разрушенного Кремля – победил Москву в «Фотошопе», когда действующий до сих пор министр Омелян режет тортик на день рождения с разрушенным Кремлём – «ну, что вы о них говорите, да, они политические деятели, но они уже ушли, не обращайте внимания».

А когда будущие эти все министры, я не знаю, какие должности кому там раздадут, в конце концов Зеленский публично представлял Апаршина как члена своей команды, и когда эти люди начинают говорить то же самое, нам говорят: «Это ещё не политические деятели».

Получается, кроме Зеленского на Украине вообще политических деятелей нет, и нам не нужно цитировать никого. Мы же понимаем прекрасно, что эти же люди, уже получив должности, будут делать то же самое и через день, и через два – факт есть факт!» – заявил Корнилов.

При этом спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник связал подобные высказывания с постепенно нарастающими нарушениями перемирия украинской стороной, с целью прощупывания обстановки, насколько далеко Киеву позволят зайти.

«По-моему, двадцатый режим прекращения огня, некое «хлебное перемирие», после этого первые несколько дней были буквально один-два прилёта, сегодня это уже десятки. Сегодня десятки прилетают в Горловку, в Первомайск, в Золотое, со стороны Мариупольского направления. Исключением остаётся только Станица Луганская, где ведутся какие-то работы. Это говорит о чём: о том, что если украинской власти нужно обеспечить перемирие, они его обеспечивают, и там, где они хотят это сделать, они это делают», – отметил Мирошник.

«То есть не просто так происходят обстрелы, не просто так некие деятели вылезают на минные поля для того, чтобы расставить и контролировать свои снайперские группы, не просто так они готовят ДРГ, и не просто так выступают эти деятели, которые заявляют о том, что нужно идти на Россию, нужно создавать ЧВК – государственный терроризм выносится на высший государственный уровень. Это пробный шаг – проглотит или не проглотит, и неважно, какой статус у господина Апаршина. Это было послано, и в украинском политикуме взрыва не произошло», – добавил представитель ЛНР.