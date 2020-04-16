На Украине торжественно отмечают мемориальными табличками места массовых зверств нацистов

16.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты превращают массовую казнь польского и еврейского населения в повод для гордости.

Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, на месте бывшего села Янова Долина, ныне – Базальтовое Ровенской области, силами сторонников УПА установлена мемориальная табличка, где говорится, что в период с 21-го по 22-е апреля силы украинской повстанческой армии провели боевую операцию и уничтожили немецкое и польское подполье, якобы освободив село от фашистов.

При этом, информация националистов, по мнению Эдуарда Долинского, не является правдивой.

«Мемориальная доска в честь героической операции УПА по «ликвидации укрепленной базы польско-немецких оккупантов в Яновой Долине. Слава Украине! Героям Слава!».

Информация на доске, мягко говоря, неполная. В ночь на 23 апреля 1943 года УПА атаковала польское село Янова Долина, где зверски убили около 600 человек, включая стариков и детей. Большинство домов были сожжены дотла.

Нападавшие под руководством бывшего полицая Ивана Литвинчука убивали с особой жестокостью: топорами, ножами, штыками, сжигали заживо.

Из больницы вывели украинцев, а поляков сожгли заживо, врачей убили перед зданием. Местечко перестало существовать. В честь Ивана Литвинчука установлены мемориальные доски и названа школа», – написал Долинский в своем блоге.