19.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Россия, Украина, Цензура

На Украине травят жителя Николаева за проезд по Крымскому мосту


На Украине угрожают жителю Николаева по имени Владимир, который вместе с популярным российским блогером Аленой Бардовской прокатился в числе первых по Крымскому мосту.

Меджлисовский телеканал АТР в негативном свете показал украинца из-за того, что тот публично заявил, что не верит украинской пропаганде и любит российский полуостров.

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«Ничего не происходит – то есть, это все пропаганда, которая в зомбоящике че-то рассказывает. Я не знаю, че там рассказывать можно», – заявил Владимир в ролике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Припугнули жителя Николаева и в Госпогранслужбе, заявив, что оштрафуют, как только тот пересечет границу Украины.

«Такие действия, в любом случае, являются незаконными, потому что посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска – это нарушение отечественного законодательства. При въезде в Украину через действующие пункты пропуска ему придется заплатить штраф около трех с половиной тысяч гривен», – заявил спикер ведомства Олег Слободян.

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