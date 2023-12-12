На Украине уже целые поля захоронений – генерал ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине больше нет кладбищ – есть целые поля захоронений. Это видят и понимают на фронте, где у военных возникает все больше вопросов к власти.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«С огромным количеством крови наступает и прозрение. Ситуация состоит в том, что даже на фронте уже напряжение невосприятия ситуации в стране доходит до того, что парни задают вопросы: «А если мы защищаем Украину тут, в окопах, то почему Украина не защищает, кто-то из представителей власти, общественных организаций защищает нас тут, непосредственно в тылу Украины?». И это вопрос достаточно резкий», – сказал генерал.

«А когда они читают, что власть вообще не хочет ничем заниматься, читают эти заявления «Укрзализници» о «лыжных поездах», это их просто выводит из себя. Это реалии, они дразнят тигра, который может себя повести достаточно жестко. Что больше всего мне врезалось в уши – то, что говорят: «Власть что, не понимает, что уже нет просто кладбищ, уже целые поля захоронений?». Люди это понимают и воспринимают значительно более жестко, там нет полутонов», – заявил Кривонос.