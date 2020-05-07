На украинское правительство завели уголовное дело за карантин

07.05.2020, Киев, Игорь Петров

В Государственном бюро расследований зарегистрировано уголовное дело на чиновников Кабинета министров Украины, принимавших решения о введении карантинных мер.

Об этом корреспонденту «Политнавигатора» сообщила глава ОО «Краски жизни» Лидия Гончаренко.

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По ее словам, заведены два уголовных дела по ст. 366 – подделка документов должностными лицами и ст. 364 – злоупотребление служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям.

«Дело на чиновников Кабмина открыто. Нас уведомили, что это будет (расследовать) группа следователей. Я буду просить, чтобы люди тоже дали свидетельства», – заявила Лидия Гончаренко.

Решение о введении карантина принято с нарушением законодательных норм, сообщает она.

«На основании чего они признали это карантином? С кем они подписывали международные договоры в нарушение законов Украины? Я возмущена нарушением моих и ваших конституционных прав – права на здоровье, права на образование моих детей. Даже лечиться спокойно в поликлинике люди не могут. Они уже столько зла наделали стране этими постановлениями, что за это надо отвечать», – убеждена она.

«Мы выяснили, что Кабмин действует незаконно. Мы исследовали этот вопрос и сделали вывод, что все сделано незаконным образом. Поэтому мы подняли вопрос о госизмене и заговоре против украинского народа», – сказал другой истец Дмитрий Павличенко.

Он сообщил, что ранее подал заявление против правительства Дениса Шмыгаля и незаконного карантина, но ГБР не приняло его и он обратился в суд, чтобы обращение было рассмотрено. То же самое было с обращением Лидии Гончаренко. Суд обязал ГБР внести эти обращения в реестр и они все же были зарегистрированы.

Лидия Гончаренко также отметила, что, хотя акция была анонсирована заранее, украинские СМИ проигнорировали ее, при этом СМИ нагнетают панику в связи с коронавирусом.