Запад и Украина осознали, что Киев проиграл войну.

Об этом в интервью RTVI заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приблизительно с октября видно, что произошёл стратегический перелом на фронте. Он произошёл не спеша, растянуто во времени, это не единомоментное действие – здесь или в течение трёх-четырёх месяцев, но он отразился в том, что утрачена всякая возможность победы для украинской армии в этой войне. Исчезли все комментарии экспертов, украинских, в том числе все эти победительные речи, но даже трезвые аналитики, в том числе американские, которые ездят на фронт, они тоже констатируют, что – всё. История закончилась, победа Украины невозможна.

То есть если ещё год назад общество Украины питалось, как им казалось, очень обоснованными надеждами на возможность вести переговоры с позиции силы, сейчас этой возможностей нет», – сказал Ширяев.