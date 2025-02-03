На украинском фронте произошел стратегический перелом
Запад и Украина осознали, что Киев проиграл войну.
Об этом в интервью RTVI заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Приблизительно с октября видно, что произошёл стратегический перелом на фронте. Он произошёл не спеша, растянуто во времени, это не единомоментное действие – здесь или в течение трёх-четырёх месяцев, но он отразился в том, что утрачена всякая возможность победы для украинской армии в этой войне. Исчезли все комментарии экспертов, украинских, в том числе все эти победительные речи, но даже трезвые аналитики, в том числе американские, которые ездят на фронт, они тоже констатируют, что – всё. История закончилась, победа Украины невозможна.
То есть если ещё год назад общество Украины питалось, как им казалось, очень обоснованными надеждами на возможность вести переговоры с позиции силы, сейчас этой возможностей нет», – сказал Ширяев.
Он прокомментировал также утечку слова начальника украинского ГУР Кирилла Буданова о том, что если до начала лета не начнутся мирные переговоры, то есть опасения за само существование Украины.
«Буданов, на самом деле, немного самостоятельная фигура в украинском ареопаге, он создал себе реноме, что может говорить иногда вещи, которые не совпадают с мнением Зеленского. Но в данном случае, если кто-то решил эти слова передать широкой публике, видимо, необходимо готовить избирателей к тому, что переговоры неизбежно начнутся (тех избирателей, которые категорически против любых переговоров), и вполне возможно, придётся пойти на территориальные потери. Для того, чтобы их убедить, необходимо весомое слово – ну уж если начальник разведки говорит такие вещи, что либо голова в кустах, либо грудь в крестах», – объяснил эксперт.
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