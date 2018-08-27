27.08.2018, Киев, Максим Карпенко
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Выборы, Колониальная демократия, Политика, Украина

На украинском ТВ гадают, что еще предпримет всесильный Путин



На недавней встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель могли обсуждаться кандидаты в украинскую власть, которые будут условно пророссийскими и заменят нынешний режим на грядущих выборах. Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Степан Гавриш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, учитывая, что США несколько снизили внимание к Украине, Германия может пойти на вариант, предложенный Путиным.

«Путин готовит сейчас фактически новую политическую власть – людей, которые будут лояльны к Москве. Понятно, что ему нужно будет сделать соответствующие отступления от той радикальной позиции. Очевидно, что это даст не только обмен заложниками, которые могут получить такую перспективу, но это может быть и план Меркель. Я думаю, что Путин летал к Меркель не только с целью согласования «Северного потока-2», но и для того, чтобы согласовать лояльных кандидатов во власть в Украине. Я уверен, что Путин будет играть ключевую и решающую роль, учитывая, что Америка полностью отстранилась от этого процесса», – заявил Гавриш.

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