На украинском ТВ намекают о диверсиях на газовых объектах Крыма

21.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Диверсии на объектах газовой сферы в Крыму вызовут коллапс на полуострове и приблизят его возвращение под контроль Киева.

Об этом в эфире телеканала UATV заявил экс-представитель «президента Украины в Крыму» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если завтра что-то случается на трубопроводе, на буровой или в газовых хранилищах, для экономики оккупанта в Крыму коллапс наступает в течение нескольких месяцев, в зависимости от времени года. Зимой это будет быстрее», – сказал он.

Бабин подчеркнул, что для России страховочным вариантом остается добыча газа на шельфе Черного моря при помощи буровых установок компании «Черноморнефтегаз». Украина должна добиваться введения жестких санкций против РФ за их использование, сказал он.

«Они это понимают, и поэтому для них шельф на сегодня – это обеспечение контроля над Крымом. Если мы сможем сделать для россиян ситуацию с шельфом токсичной настолько, что они понесут большие санкционные потери, либо утратят этот фактический контроль, это будет ключевым шагом для деоккупации полуострова. Поэтому основные санкции для наших партнеров, да и для нас самих, следует расширять в морском секторе… Если санкции в полном объеме закроют этот сектор российской экономики, то деоккупация Крыма значительно ускорится», – заявил Бабин.