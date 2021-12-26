На украинском ТВ объявили жителей Донбасса российскими уголовниками

В 2014 году колонны бронетехники украинских карателей останавливали якобы не жители Донбасса, а оплачиваемый российский криминальный элемент.

Об этом в эфире «Черноморской ТРК» заявил экс-боевик «АТО», «волонтёр» Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы обговорить целый пласт, связанный с коммуникацией. Засчитаем в этот пласт «солдатских матерей», которые протестовали против войны, что не надо парней отправлять воевать, которые под наши танки ложились, когда колоны двигались», – сказал ведущий.

«Это очень хороший вопрос, – ответил Гай. – Знаете, как в Донецке называлось, когда за деньги останавливать? «Присядки», такой термин. Останавливать наши колоны, кидаться под машины. Люди зарабатывали достойные деньги, потому что бежали Hummer останавливать, условно говоря. И они там такую актёрскую игру устраивали. Очень эффектно они использовали криминальный элемент, то есть людей, которые были в российских тюрьмах, мелкий криминал. Вот их использовали».

Далее боевик развил свои воспоминания.

«Я помню нашу колону блокировали под Славянском, я проверял паспорта там, один человек с Приднестровья был, с России были, с Крыма был один такой бомж. И преимущественно они делали ядро, а уже потом старались приобщить местных.

И большую роль отыграли в таких мероприятиях общественные организации, которые имели российский характер. Россия создаёт кучу центров общественных некоммерческих организаций, к слову и Православная Церковь Московского Патриархата тоже ж общественная организация, там вообще, каждый второй – офицер спецслужб», – рассказывал Гай.